Ikea scatta il richiamo del prodotto | sostanza potenzialmente cancerogena

Ikea ha avviato un richiamo urgente di una partita di uno dei suoi prodotti da cucina, a causa della presenza di sostanze potenzialmente cancerogene. La decisione è stata presa in via precauzionale dopo che analisi hanno rivelato una migrazione di composti chimici al di sopra dei limiti di sicurezza. La tutela dei clienti resta la priorità: ecco cosa bisogna fare e come comportarsi. La sicurezza prima di tutto, perché la salute non si può mettere a rischio.

Una partita di un noto prodotto da cucina Ikea è stata ritirata dal mercato per la presenza di sostanze potenzialmente cancerogene. L’Ikea ha disposto il richiamo in via precauzionale, dopo aver rilevato una migrazione oltre i limiti consentiti di composti chimici considerati tossici. Ecco tutti i dettagli dell’allerta e cosa devono fare i clienti. Leggi anche: La Baba Vanga giapponese getta ombre sul futuro: “Cosa sta per accadere” Il prodotto ritirato: attenzione alla spatola IKEA 365+ HJÄLTE. Il richiamo riguarda una specifica partita delle spatole da cucina IKEA 365+ HJÄLTE, un articolo diffuso e utilizzato in moltissime cucine italiane. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ikea, scatta il richiamo del prodotto: sostanza potenzialmente cancerogena

