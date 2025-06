Ikea a Porta di Roma festeggia i 25 anni nella Capitale e riapre lo spazio espositivo

Celebrando 25 anni di innovazione e stile a Roma, Ikea Porta di Roma riapre con un look completamente rinnovato! L'esposizione, ora più moderna e accattivante, offre ai visitatori un’esperienza di shopping ancora più coinvolgente e ispiratrice. Un’occasione imperdibile per scoprire le ultime tendenze dell’arredamento e celebrare insieme questo importante traguardo. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e le sorprese che abbiamo preparato!

Riapre dopo i lavori di ristrutturazione il nuovo spazio espositivo Ikea nel centro commerciale Porte di Roma. L'inaugurazione coincide con i festeggiamenti per i venticinque anni della multinazionale svedese nel mercato romano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

IKEA e Roma: 25 anni di casa insieme tra innovazione, impegno sociale e nuove esperienze - di innovazione e Solidarietà, che continua a crescere e a trasformare gli spazi urbani. In questo percorso di 25 anni, IKEA ha saputo reinventarsi, portando nelle case dei romani non solo mobili, ma anche ispirazioni per vivere meglio e più sostenibile.

