Ieri in Campania | abusi sessuali e non terapie psicoterapeuta ingannava le vittime Incidente sull’Appia

I fatti di cronaca in Campania ieri hanno scosso l’opinione pubblica: dall’incidente sull’Appia alle accuse di abusi sessuali e truffe da parte di uno psicoterapeuta che ingannava le vittime, emergono storie di dolore e inganno. Nel frattempo, la politica locale si confronta con novità e tensioni, come i nuovi assessori a Avellino. Tutto questo si intreccia in un quadro complesso che richiede attenzione e riflessione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 5 giugno 2025 Avellino – "Tre nuovi assessori di cui due precedentemente occupati al Comune di Monteforte, non credo facciano risolvere tutti i problemi del sindaco Nargi". Così l'ex candidato sindaco Antonio Gengaro commenta i nuovi innesti nella giunta Nargi: " Ve dremo in Consiglio comunale come andranno le cose. C 'è lo scoglio del bilancio consuntivo, lì si vedrà se c'è ancora una maggioranza, altrimenti dovrà gettare la spugna. Se ci sarà il voto contrario della sua maggioranza si avvierà la procedura di scioglimento.

Abusi e non terapie, lo psicoterapeuta in cella - Prometteva alle pazienti, come affermano gli inquirenti, "terapie di tipo sessuale" per risolvere i loro problemi psicologici. Ma era un inganno finalizzato ad abusare delle donne. (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Psicoterapeuta arrestato a Casoria: abusi sessuali sulle pazienti durante le terapie, una era minorenne - Psicologo arrestato ad Afragola per presunti abusi sessuali sulle pazienti. Inchiesta della Procura di Napoli Nord: acquisiti audio e video. Segnala fanpage.it

Violenza sessuale camuffata da terapia: arrestato psicoterapeuta a Casoria - Si spacciava per professionista della mente, ma secondo gli inquirenti sfruttava il suo ruolo per abusare delle pazienti più fragili. Lo riporta ilgiornalelocale.it

