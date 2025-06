I Talking Heads sono tornati a pubblicare un videoclip dopo 32 anni!

Dopo 32 lunghi anni, i leggendari Talking Heads tornano a far sentire la loro voce con un nuovo videoclip, scelto e diretto dal celebre Mike Mills. Un incontro tra talento e innovazione che promette di sorprendere ancora una volta il pubblico. La collaborazione tra queste icone musicali e un regista di così grande prestigio apre un nuovo capitolo emozionante nella storia della musica e del videoarte. Restate sintonizzati: l’attesa sta per finire.

I Talking Heads sono tornati dopo trentadue anni a girare un videoclip e hanno scelto il regista Mike Mills, che vanta una delle carriere creative più invidiabili di cui abbia mai avuto la fortuna di essere testimone. Ha fatto di tutto: dall'arte e dal graphic design, per Supreme, Beck, X-Girl e i Sonic Youth, ai video musicali per gli Air, i Pulp e i The National. Ha diretto diversi film amati dalla critica e dal pubblico, tra cui Beginners, 20th Century Women e C'mon C'mon. Da più di vent'anni Mills lavora con i migliori musicisti e attori del mondo; quindi, non mi ha sorpreso scoprire che ha diretto il primo video musicale della classica canzone dei Talking Heads Psycho Killer, con Saoirse Ronan, per festeggiare il 50° anniversario del primo concerto della band (al CBGB, ovviamente, come gruppo spalla dei Ramones). 🔗 Leggi su Gqitalia.it