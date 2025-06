i talking heads dopo 32 anni tornano con saoirse ronan a girare un videoclip mike mills racconta come ha ottenuto la regia

Dopo 32 anni, i Talking Heads tornano a girare un videoclip, coinvolgendo la talentuosa Saoirse Ronan e scegliendo il visionario Mike Mills alla regia. La sua carriera, ricca di successi nei campi dell'arte, del graphic design e del cinema, promette di dare nuova vita a questa iconica band. Scopriamo come Mills abbia conquistato questa prestigiosa opportunità e cosa aspettiamo da questa straordinaria collaborazione.

I Talking Heads sono tornati dopo trentadue anni a girare un videoclip e hanno scelto il regista Mike Mills, che vanta una delle carriere creative più invidiabili di cui abbia mai avuto la fortuna di essere testimone. Ha fatto di tutto: dall'arte e dal graphic design, per Supreme, Beck, X-Girl e i Sonic Youth, ai video musicali per gli Air, i Pulp e i The National. Ha diretto diversi film amati dalla critica e dal pubblico, tra cui Beginners, 20th Century Women e C'mon C'mon. Da più di vent'anni Mills lavora con i migliori musicisti e attori del mondo; quindi, non mi ha sorpreso scoprire che ha diretto il primo video musicale della classica canzone dei Talking Heads Psycho Killer, con Saoirse Ronan, per festeggiare il 50° anniversario del primo concerto della band (al CBGB, ovviamente, come gruppo spalla dei Ramones). 🔗 Leggi su Gqitalia.it