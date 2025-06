I sudari bianchi per Gaza esposti anche all' ospedale interrogazione parlamentare di Morrone Lega

L'adesione della direzione dell’Ausl Romagna alla manifestazione “50.000 sudari bianchi per Gaza” ha suscitato interrogazioni parlamentari, sollevando un acceso dibattito pubblico. Una scelta che ha diviso opinioni e acceso le luci sui valori di solidarietà e impegno politico nel contesto attuale. Ma quali sono le ripercussioni di questa adesione? E cosa significa davvero sostenere una causa così forte e controversa?

"Non passerà sotto silenzio l’adesione della direzione dell’Ausl Romagna, confermata in una “nota formale”, come riportato dai media, alla manifestazione “50.000 sudari bianchi per Gaza” promossa e sostenuta da sindacati e alcuni partiti di sinistra, a cui hanno preso parte anche anarchici. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - I "sudari bianchi per Gaza" esposti anche all'ospedale, interrogazione parlamentare di Morrone (Lega)

Roma si copre di sudari bianchi per Gaza: "50.000 vite, nessuna dimenticata" - Roma si ferma in un intenso momento di protesta per Gaza, un tributo per le 50.000 vite perdute. La scalinata di piazza Vittorio, adornata da sudari bianchi, ospita un silenzioso omaggio, mentre bandiere palestinesi sventolano e cittadini si distendono a terra.

Oggi numerosi comuni italiani e alcune università hanno esposto teli bianchi per protestare contro la guerra nella Striscia di Gaza. L'iniziativa è nota come “50.000 sudari per Gaza”. I teli rappresentano i sudari usati per avvolgere i corpi delle persone uccise n Partecipa alla discussione

Anche Milano si arruola tra le bimbe di Sinwar. Guancia a guancia con gli stupratori. L'asse Milano-Gaza passa per i sudari dei terroristi. @BeppeSala @pdnetwork @ComuneMI @ Partecipa alla discussione

Il Tribunale di Lecce per Gaza: esposti diversi sudari dalle finestre - Sudari fuori dal Tribunale di Lecce per accendere un faro sui giorni difficili di Gaza e sulla questione palestinese. E sul sito del Tribunale è stata ... Segnala msn.com

Notte di nuovi raid israeliani a Gaza. In Italia lenzuoli bianchi esposti come sudari in varie città - Notte di raid israeliani su Gaza. Il portavoce della Protezione civile ha riferito della morte di almeno 8 civili ... Da dire.it

Vittime a Gaza, lenzuoli bianchi esposti come sudari nelle città italiane - Lenzuoli bianchi sono stati appesi alle finestre o stesi per terra, a simboleggiare i sudari nei quali vengono avvolte le vittime nella Striscia. A Roma la protesta ha avuto luogo nella centrale piazz ... Come scrive informazione.it

