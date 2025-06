I sogni son desideri | all' auditorium della chiesa di Sant' Anna un concerto per ricordare Martina con le musiche Disney

I sogni son desideri, e in questo magico pomeriggio a Sant’Anna di Chieti, i sogni si fanno musica per ricordare Martina Vichayte. Sabato 14 giugno alle 17, un concerto speciale trasporterà il pubblico in un mondo incantato con le melodie Disney, un omaggio toccante alla giovane scomparsa. Un momento di emozioni e ricordi che ci invita a credere nei sogni come testimonianza di vita e speranza.

Un omaggio in musica per ricordare Martina Vichayte. Sabato 14 giugno, alle ore 17, l’auditorium della chiesa di Sant’Anna a Chieti ospiterà il II Memorial a lei dedicato. Il titolo dell’evento, “I sogni son desideri.”, anticipa l’atmosfera del concerto: una selezione delle più belle colonne. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “I sogni son desideri”: all'auditorium della chiesa di Sant'Anna un concerto per ricordare Martina con le musiche Disney

In questa notizia si parla di: Sogni Desideri Auditorium Chiesa

“I sogni son desideri”: all'auditorium della chiesa di Sant'Anna un concerto per ricordare Martina con le musiche Disney - L’appuntamento, pensato per i ragazzi, le famiglie e tutta la comunità, unirà la forza evocativa della musica alla memoria di una giovane amata da chi l’ha conosciuta. Sul palco si esibiranno Maria ... chietitoday.it scrive

"Tra sogni e desideri", le più belle colonne sonore Disney in un grande show musicale con Diana Del Bufalo e la voce narrante di Francesco Pannofino - Dopo la première presso il Teatro Romano di Benevento, arriva in sei date evento, Tra sogni e desideri ... Team), Roma (29 dicembre 2024 all’Auditorium Conciliazione) e Padova (6 gennaio ... Come scrive ilmessaggero.it

Diana Del Bufalo incanta, mai così magica. Tra sogni e desideri - Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona lunedì 14 ottobre, Diana Del Bufalo racconta del suo spettacolo Tra sogni e desideri ... Roma (29 dicembre 2024 all’Auditorium Conciliazione) e ... Secondo dilei.it

Dal film cartoon Disney Cenerentola - I sogni son desideri (SONG+TESTO SINCRONIZZATO)