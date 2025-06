I sindacati hanno raggiunto l' intesa con Stellantis

Le negoziazioni tra i sindacati e Stellantis si fanno più promettenti: un accordo potrebbe finalmente sbloccare la lunga vertenza metalmeccanica, rimasta in stallo da oltre un anno. Fim, Uilm, Fismic, Uglm e l’Associazione Quad... Scopri i dettagli di questa svolta importante consultando il nostro approfondimento completo.

Nei dintorni del contratto metalmeccanici arriva un elemento di novità che può concorrere a sbloccare la vertenza in stallo da oltre un anno. I sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quad.

