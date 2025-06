I segreti della Lippina in un romanzo L’amore proibito diventa capolavoro

Il romanzo “Il velo di Lucrezia” di Carla Maria Russo svela i segreti di un amore proibito, trasformandolo in un capolavoro narrativo. Tra passioni nascosta e vincoli religiosi, la storia della giovane figlia di un tintore fiorentino si distingue per intensità e introspezione. Ma il suo amore, consentito a pochi, racchiude un significato più profondo, che si cela tra le pieghe della sua condizione sociale e spirituale. Scopriamo insieme come il passato diventa un emozionante racconto di libertà e sacrificio.

Sulla capacità di amare una donna consentita a un prete, o a un religioso, si discute da secoli. Ma farne argomento di un romanzo storico e palpitante è riuscito alla ‘professora’ (come l’abbiamo già conosciuta) d’italiano e latino Carla Maria Russo. Appena arrivato in libreria, “ Il velo di Lucrezia “ (Neri Pozza). Allude alla condizione religiosa della protagonista? "Sì, Lucrezia Buti è la figlia di un tintore, nata a Firenze tra il 1433 e il 1435. Famiglia povera e numerosa, la sua. Arrogante e trafficone, il fratello Antonio la manda nel monastero agostiniano di Santa Margherita, a Prato, a soli 16 anni, costringendola a prendere i voti, insieme alla sorella Spinetta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I segreti della Lippina in un romanzo. L’amore proibito diventa capolavoro

In questa notizia si parla di: Romanzo Segreti Lippina Amore

La carriera decennale del giornalista Nevio Casadio raccolta nel romanzo onirico "Le stanze dei giardini segreti" - Venerdì 23 maggio alle 17.30 alla libreria Mondadori di Corso della Repubblica, si presenta "Le stanze dei giardini segreti" di Nevio Casadio.

Scandalosa storia d’amore (e d’arte). Il romanzo di Filippo Lippi e Lucrezia - "Dicesi ch’era tanto venereo, che vedendo donne che gli piacessero, se le poteva avere, ogni sua facultà donato le arebbe; e non potendo, per via di mezzi, ritraendole in pittura, con ragionamenti la ... Riporta msn.com