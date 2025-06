I Savoia e i gioielli contesi pronto il ricorso dell' avvocato della famiglia

Lo scontro legale tra i Savoia e lo Stato italiano sui preziosi gioielli reali si infittisce. Dopo la recente sentenza del Tribunale di Roma, l'avvocato della famiglia sta predisponendo il ricorso, segnando un nuovo capitolo in questa intricata vicenda. Un contenzioso che mette in discussione diritti e patrimoni storici, e che promette ancora sviluppi decisivi per il futuro della nobile famiglia.

Un contenzioso lungo e complesso con lo Stato italiano l contenzioso legale tra la famiglia Savoia e lo Stato italiano per i gioielli reali custoditi nel caveau della Banca d'Italia prosegue. Dopo la decisione del Tribunale di Roma dello scorso 15 maggio di respingere la richiesta dei discend.

