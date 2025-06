I salotti culturali dell' estate 2025

L’estate 2025 si anima con i Salotti Culturali di Robe Turche: incontri serali all’insegna di cultura, riflessione e convivialità. Un’occasione unica per immergersi in temi affascinanti, tra storia, arte e tradizioni, in un’atmosfera rilassata e stimolante. Giovedì 12 giugno alle 20.00, si apre con "Rituali del Medioriente", un talk che ci invita a scoprire l’arte della contrattazione tra passato e presente. Non mancate!

SALOTTI CULTURALI ESTIVI 2025 A Robe Turche iniziano i salottini culturali dell'estate 2025! Serate interessanti e rilassanti, intorno a temi che ci fanno pensare, riflettere e sognare! Giovedì 12 giugno, ore 20.00 "Rituali del Medioriente. L'arte della contrattazione tra storia e.

