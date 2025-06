I romani truffati dal bonus facciate

Una recente operazione della Guardia di Finanza ha scoperchiato la frode legata al bonus facciate, coinvolgendo anche la provincia di Roma. Quattro imprenditori, tra italiani e stranieri, sono stati denunciati per aver intascato indebitamente fondi pubblici destinati alla riqualificazione edilizia. Questa scoperta mette in luce come il sistema possa essere vulnerabile e sottolinea l’importanza di controlli più severi per tutelare le risorse pubbliche.

Truffati dal bonus facciate. Questo quanto scoperto da una maxi operazione della Guardia di finanza che ha coinvolto anche la provincia di Roma. Sono risultati quattro gli imprenditori edili - un italiano e tre stranieri - denunciati per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Due i casi. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - I romani truffati dal "bonus facciate"

In questa notizia si parla di: Bonus Truffati Facciate Romani

Bonus Facciate - Il Bonus Facciate è stato introdotto dai commi da 219 a 224 della legge 160/2019, modificato poi dal comma 39 della legge 234/2021 (Manovra 2022). Dal 2023 non è più attivo. Nel 2022 il Bonus ... Secondo pmi.it

La truffa del bonus facciate ai Castelli Romani: 9 arresti. Sequestrati 7,5 milioni di beni - Il sistema era semplice: avviavano le pratiche per il bonus facciate da fare su abitazioni ... Il gruppo aveva base ai Castelli Romani, ma grazie a una serie di collaboratori, aveva messo in ... Segnala romatoday.it

Superbonus e bonus facciate, come è andata finora - 22/10/2021 - Il Documento programmatico di Bilancio per il 2022, recentemente approvato, ha definito la proroga del superbonus al 2023 solo per i condomìni ed ex-Iacp, ha precluso l’estensione ... Come scrive edilportale.com

Truffa sui bonus edilizi, sequestrati 670 milioni di euro