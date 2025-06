I referendum svelano le divergenze del Campo largo | restano le divisioni su tutto

un'ulteriore conferma di quanto le divergenze tra i protagonisti di questo "campo largo" siano profonde e irrisolte. I risultati delle recenti consultazioni evidenziano come, nonostante le apparenze di unità , le divisioni sui valori e le priorità rimangano insanabili, minando ogni tentativo di costruire una piattaforma politica condivisa. In un panorama così frammentato, il futuro della coalizione appare sempre più incerto, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla reale possibilità di un'alleanza duratura.

Nel laboratorio politico italiano persevera la suggestione del “campo largo”: i risultati delle ultime elezioni amministrative rilanciano l’idea di mettere insieme il blocco progressista ( Avs, Pd, M5S ) con i partiti centristi ( Azione, Italia Viva ). Il problema, però, non è mai stato aritmetico ma politico: la pretesa di saldare due mondi che sui temi fondanti sono strutturalmente incompatibili. Il referendum su lavoro e cittadinanza fornisce la fotografia piĂą plastica di questa frattura. Avs, Pd e M5S hanno sostenuto in blocco i “sì” su licenziamenti, tutele crescenti, indennitĂ , contratti a termine, sicurezza e cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - I referendum svelano le divergenze del Campo largo: restano le divisioni su tutto

In questa notizia si parla di: Referendum Campo Largo Svelano

Schlein, i Vescovi scendono in campo: l'appello al voto per il referendum - Quando i fascisti dicono di non votare, bisogna fare il contrario. L’Italia saprà stupirci con un’ondata di partecipazione e consapevolezza che rafforzerà la democrazia.

I referendum svelano le divergenze del Campo largo: restano le divisioni su tutto - Il voto sui referendum su lavoro e cittadinanza mostra la frattura profonda tra progressisti e centristi nel presunto campo largo. Si legge su lanotiziagiornale.it

Il vero referendum si gioca tutto a sinistra: resa dei conti tra ala radicale e campo largo - I quesiti su Jobs act e cittadinanza diventano il congresso per misurare i rapporti di forza tra i partiti dell'opposizione ... Secondo msn.com

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra al 48%, campo largo a -5%: Pd al 22,5% prima dei Referendum, Conte fermo - Sondaggi politici Piepoli 2025: le intenzioni di voto pre-Referendum, gli scenari tra sinistra, Cdx e Terzo polo. Cala FdI ma resta a +7% sul Pd ... Scrive ilsussidiario.net

KRANCIC LE SUONA AI LEDER EUROPEI SULL'IMMIGRAZIONE ? CERTI DISAGI NON SE NE VANNO