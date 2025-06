I portuali di Marsiglia bloccano una nave carica di armi diretta a Israele | arriverà vuota a Genova

I portuali di Marsiglia, sostenitori della CGT, hanno preso una decisione coraggiosa bloccando una nave carica di armi dirette a Israele. La loro protesta ha impedito il caricamento di 14 tonnellate di munizioni e componenti militari, che sono ripartiti vuoti, e arriveranno a Genova solo per un rifornimento tecnico. Una scelta che fa discutere e solleva importanti questioni etiche e geopolitiche. Continua a leggere.

I portuali di Marsiglia, aderenti alla CGT, si sono rifiutati di caricare ben 14 tonnellate di munizioni e componenti per mitragliatrici destinate ad Haifa, Israele. La nave cargo è ripartita vuota, come ha spiegato José Nivoi, del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova a Fanpage, e approderà nel capoluogo ligure soltanto per un rifornimento tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Portuali Marsiglia Nave Israele

Marsiglia, i portuali rifiutano di caricare armi sulla nave israeliana: boicottaggio anche a Genova - La tensione tra il mondo marittimo e il traffico bellico si fa sentire con forza: i portuali di Marsiglia e Genova rifiutano di caricare armi sulla nave israeliana Contship Era, appartenente alla compagnia Zim.

EVVIVA la nave della morte di #Israele È VUOTA Grazie ai meravigliosi portuali di #Marsiglia e di #Genova le #armi per gli assassini #IDF non sono state caricate Il presidio del 6 giugno è annullato, la lotta va avanti. BOICOTTARE ISRAELE SI PUÒ Partecipa alla discussione

PORTUALI A GENOVA PRONTI A BLOCCARE UNA NAVE CON ARMI ISRAELIANE Al porto di Genova domani è previsto un presidio per evitare l'attracco della nave proveniente da Marsiglia contenente armi dirette in Israele. Partecipa alla discussione

I portuali di Marsiglia bloccano una nave carica di armi diretta a Israele: arriverà vuota a Genova - I portuali di Marsiglia, aderenti alla CGT, si sono rifiutati di caricare ben 14 tonnellate di munizioni e componenti per mitragliatrici destinate ad Haifa ... Si legge su fanpage.it

Marsiglia, i portuali rifiutano di caricare armi sulla nave israeliana: boicottaggio anche a Genova - La nave è la Contship Era della compagnia Zim ed è attesa in Liguria domani. Si tratta di tre container con componenti per mitragliatori e cannoni. I camalli ... Scrive msn.com

Nave delle armi bloccata dai portuali a Marsiglia, sabato mattina lo scalo a Genova con presidio di Calp e Usb - La protesta contro il traffico di armi diretto in Medio Oriente si allarga a macchia d'olio in tutto il Mediterraneo: 14 tonnellate di munizioni per le mitragliatrici israeliane restano a terra ... Si legge su msn.com

Portuali contro Israele: Bloccate le Armi! La Nave della Guerra Cacciata da Marsiglia e Genova