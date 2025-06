I Pokemon sbarcano ai Gigli Gli appassionati si incontrano tra carte e videogame

immergersi in un mondo di avventure e scoperte, scambiare carte rare e sfidarsi in emozionanti videogame. Un'occasione unica per gli appassionati di tutte le età di condividere la propria passione, conoscere nuovi amici e vivere l'universo Pokémon come mai prima d'ora. Non perdete questa straordinaria opportunità di entrare nel mondo dei Pokémon: l'evento al Centro commerciale I Gigli è pronto a regalarvi momenti indimenticabili!

Campi Bisenzio, 6 giugno 2025¬†- Cos√¨ come succede con le figurine dei calciatori, per gli appassionati dei Pok√©mon √® arrivato al Centro commerciale I Gigli un evento imperdibile. Denominato appunto 'Pok√©mon. Gioca e scambia'. Cos√¨, da oggi, venerd√¨ 6 e fino al 15 giugno, in Corte Lunga, i tantissimi appassionati di queste creature immaginarie che si possono, fra le altre cose, catturare, allenare e far combattere per divertimento, potranno sbizzarrirsi alla ricerca del pezzo mancante nelle rispettive collezioni. Non a caso, i loro estimatori sono sempre in aumento, una crescita che √® stata costante a partire dal 1996, quando furono create da Satoshi Tajiri. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - I Pokemon sbarcano ai Gigli. Gli appassionati si incontrano tra carte e videogame

