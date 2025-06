i palestinesi sono le vittime e noi facciamo da cavia

Mentre Gaza piange e le vite si consumano sotto le macerie, il mondo assiste impotente, intrappolato tra dichiarazioni di facciata e interessi nascosti. I palestinesi sono vittime di un conflitto che rischia di diventare un’ingiustizia senza fine, mentre noi siamo spettatori e complici silenziosi. È ora di chiedersi: fino a quando continueremo a voltare lo sguardo? La storia ci chiede di agire, non di restare inerte.

Gaza continua a morire sotto le macerie, mentre l’Occidente si specchia nei propri valori traditi. La scena è la solita: dichiarazioni indignate, veti alle risoluzioni ONU, richiami rituali al diritto internazionale. Poi, sotto banco, la complicità . Gli Stati Uniti hanno blindato Israele con oltre 50 mila tonnellate di armamenti consegnati dopo il 7 ottobre 2023: 14 mila bombe, 3 mila missili, contratti da 20 miliardi di dollari. Cinque veti in Consiglio di Sicurezza ONU per impedire un cessate il fuoco. L’Europa recita un copione solo più cinico. La Germania ha concesso licenze militari per 485 milioni di euro dopo l’inizio dell’offensiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it