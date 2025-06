i nostri ragazzi campioni di curiosità

I nostri ragazzi sono veri e propri campioni di curiosità, pronti a scoprire il mondo con entusiasmo e passione. Dopo 23 anni, "Cronisti in classe" si conferma un progetto vincente che, ogni anno, si rinnova arricchendosi di contenuti e nuove opportunità per stimolare la loro voglia di conoscere. Promosso dai quotidiani del nostro gruppo editoriale, mira a avvicinare i giovani alla lettura e a prepararli ad affrontare con consapevolezza la realtà che li circonda.

Vezzosi Dopo 23 anni la formula di Cronisti in classe si dimostra non solo vincente, ma ogni anno si arricchisce di contenuti e opportunità per declinare in modo nuovo il messaggio che, da sempre, è connaturato a questo progetto promosso dai quotidiani del nostro gruppo editoriale, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno. L’obiettivo è certamente avvicinare i ragazzi alla lettura, ma anche abituarli a confrontarsi con la realtà che li circonda e con alcuni dei grandi temi con i quali dovranno misurarsi quando diventeranno adulti. Una formula di successo, si diceva, consacrata ancora una volta dai numeri di un’edizione che ha coinvolto centinaia di classi e migliaia di giovani degli ultimi due anni della Scuola Primaria e dell’intero ciclo della Scuola secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net