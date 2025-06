I nostri 80 anni al fianco della città

Celebrare 80 anni di presenza al fianco della città significa anche investire nel futuro. Cap Festeggia il suo anniversario confermando il forte impegno verso le nuove generazioni, come dimostra il sostegno al Campionato di Giornalismo giunto al quinto anno. Un'iniziativa che rappresenta non solo un'occasione per valorizzare i talenti emergenti, ma anche un passo importante nel cammino di crescita condivisa con il territorio e i suoi giovani. Il Campionato di Giornalismo si...

Cap festeggia 80 anni confermando l'impegno verso le nuove generazioni "E' ormai il 5° anno che Cap Società Cooperativa sostiene il Campionato di Giornalismo – esordisce il presidente Federico Toscano – ma quest'anno ha un sapore particolare perché per noi questa iniziativa è una opportunità per sostenere le nuove generazioni del nostro territorio e coincide perfettamente con il nostro 80esimo anniversario". Il Campionato di Giornalismo si inserisce infatti nell'ampio calendario di eventi che Cap ha organizzato per festeggiare i propri primi 80 anni e dare risalto al suo essere una realtà multibusiness del territorio pratese.

