I manager Ue tracciano la rotta del futuro Punti cardinali | innovazione sostenibilità e competenze

I manager UE tracciano la rotta del futuro, puntando su innovazione, sostenibilità e competenze. Oltre un milione di leader rappresentati, 15 Paesi coinvolti e un confronto tra decine di imprese e istituzioni italiane ed europee hanno caratterizzato la conferenza annuale della Cec European Managers a Milano. Nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, si è discusso del ruolo strategico della leadership nel plasmare il domani: un momento chiave per orientare le strategie delle imprese e delle istituzioni europee.

Oltre un milione di manager rappresentati, 15 Paesi coinvolti, decine di imprese e istituzioni italiane ed europee a confronto: si è chiusa oggi a Milano la conferenza annuale della Cec European Managers, la confederazione europea dei manager, organizzata in collaborazione con Cida e Regione Lombardia. Nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, manager, imprese e istituzioni si sono interrogati sul ruolo strategico della leadership manageriale per una crescita sostenibile, tecnologicamente avanzata e socialmente coesa dell’Europa. Due le parole chiave: innovazione e sostenibilità, che per i dirigenti europei non possono più essere considerate strade parallele, ma parti di un’unica visione integrata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it