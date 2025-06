I giovani impegnati in lavori manuali

La giunta comunale ha formalizzato l'adesione del Comune al progetto " Ci sto? Affare fatica! Facciamo il Bene comune " - Edizione 2025. Un'iniziativa finanziata dalla Regione Marche e attuata dal Csv Marche Ets - Centro Servizi per il Volontariato. Il progetto, che si svolgerà in estate, mira a coinvolgere attivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni in attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura del bene comune. L'obiettivo è stimolare i ragazzi a valorizzare il proprio tempo estivo attraverso l'impegno manuale e artigianale, favorendo l'acquisizione di nuove competenze e promuovendo la dimensione del lavoro di gruppo e lo scambio intergenerazionale.

