I futuri cittadini protagonisti

"La partecipazione di Cermec al campionato della Nazione ha una convinzione profonda: il futuro del nostro territorio si costruisce investendo sui giovani, sulla loro consapevolezza e sulla loro capacità di leggere, interpretare e raccontare il mondo che li circonda – entusiasta per l’esito del concorso l’amministratore Lorenzo Porzano –. Cermec da anni lavora nella gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo l’economia circolare e la tutela dell’ambiente. Vogliamo anche essere un punto di riferimento educativo, con una nuova sensibilità sulla sostenibilità, cittadinanza attiva e legalità. È in questo spirito che abbiamo scelto di sostenere un progetto che mette al centro la parola, il pensiero critico e la responsabilità dell’informazione, partendo dalle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "I futuri cittadini protagonisti"

