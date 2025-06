I feti ritrovati all' ex ospedale di Vaccarella benedetti e tumulati al cimitero di Milazzo

Un momento di grande commozione ha segnato la tumulazione dei feti ritrovati all'ex ospedale di Vaccarella Benedetti, un gesto simbolico di rispetto e dignità voluto dall’Asp e dal Comune di Milazzo. Alla cerimonia, presieduta dal direttore generale Giuseppe Cuccì e dal sindaco Giuseppe Midili, si è rinnovato il valore della memoria e della cura per chi non ha avuto voce. È un passo importante verso il rispetto delle sfumature più profonde della nostra comunità...

Oggi sono stati tumulati, dopo la benedizione, alla presenza del direttore generale dell'Asp Giuseppe Cuccì e del sindaco di Milazzo Giuseppe Midili e di alcuni cittadini, i feti recuperati nell’ex Ospedale di Vaccarella, dopo l’accordo tra l’Asp e il Comune per dare una degna sepoltura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - I feti ritrovati all'ex ospedale di Vaccarella benedetti e tumulati al cimitero di Milazzo

