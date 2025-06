I Fantastici Quattro | Gli Inizi finalmente on line il Main Theme della colonna sonora di Micheal Giacchino

A titolo di eccellenza, la sua musica riesce a catturare l’essenza delle emozioni più profonde e dei personaggi più iconici. Ora, grazie alla disponibilità online del main theme de "I Fantastici Quattro: Gli Inizi", i fan possono immergersi ancora di più in questo universo epico, lasciandosi avvolgere dalle note che promettono di diventare un vero e proprio inno ai nostri eroi preferiti. Preparati a vivere un’esperienza sonora indimenticabile!

Dopo averlo ascoltato in tanti momenti differenti, tra trailer e scena post credits di Thunderbolts*, il tema principale della colonna sonora di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è finalmente disponibile on line. Michael Giacchino vanta la discografia più impressionante tra tutti i compositori che lavorano a Hollywood oggi. A titolo di promemoria, tra i suoi lavori figurano Up, Star Trek, Jurassic World, Spider-Man: Homecoming, Coco, The Batman e innumerevoli altri. Il prossimo progetto del regista di Werewolf by Night è proprio I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e il suo "Main Theme" per la nuova interpretazione del regista Matt Shakman della Prima Famiglia Marvel è finalmente uscito nella sua interezza.