I Fantastici 4 | Gli Inizi svelata la misteriosa statua apparsa nelle foto dal set

Nel mondo dei supereroi, ogni scoperta accende la fantasia dei fan. Questa volta, l’attenzione si concentra sulla misteriosa statua trapelata dalle foto dal set di "I Fantastici 4: Gli Inizi". Ambientato in un retrofuturo degli anni ’60, il film promette di rivoluzionare il modo in cui immaginiamo l’universo Marvel. Ma cosa nasconde davvero questa enigmatica scultura? Le recenti dichiarazioni del regista Matt Shakman potrebbero svelare sorprese inaspettate...

Nuovi dettagli sono emersi circa la misteriosa statua che era trapelata dalle foto dal set del prossimo film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi, come ormai sembra chiaro, sarà ambientato in una realtà alternativa a quella del Marvel Cinematic Universe in cui i nostri protagonisti vivono in una specie di retrofuturo che ha tutta l'aria di appartenere agli anni '60. Tuttavia, il regista Matt Shakman è intervenuto per apportare qualche nota di modernizzazione qua e là, così come per rendere Johnny Storm alias la Torcia Umana un personaggio più sensibile e un po' più lontano dalla testa calda che era stato nelle iterazioni precedenti (ricordate Chris Evans e Michael B.

