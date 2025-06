I Fantastici 4 | Gli Inizi ascolta il tema musicale di Michael Giacchino per il film Marvel Studios

I Fantastici 4 tornano sul grande schermo e, per l'occasione, Michael Giacchino ha composto un tema musicale che promette di emozionare i fan di tutto il mondo. Con una carriera ricca di successi come Up, Star Trek e Jurassic World, il suo nuovo lavoro si preannuncia come un'altra gemma da aggiungere alla sua straordinaria discografia. Il prossimo film del compositore Premio...

Michael Giacchino potrebbe avere la discografia più impressionante di qualsiasi altro compositore che lavora a Hollywood oggi. Tra le sue opere figurano Up, Star Trek, Jurassic World, Spider-Man: Homecoming, Coco, The Batman e innumerevoli altri lavori apprezzati dal pubblico. Il prossimo film del compositore Premio Oscar è I Fantastici 4: Gli Inizi, e il suo "tema principale" sulla Prima Famiglia Marvel è stato finalmente pubblicato in streaming nella sua interezza su tutte le piattaforme digitali e di ascolto.

