I due sono stati visti insieme a maggio per l' ultima volta La crisi sembra irrecuperabile

Dopo quasi otto anni di amore e complicità, Chris Martin e Dakota Johnson si sono detti addio. La notizia, confermata dal magazine People, scuote i fan e segna la fine di un capitolo importante per entrambi. La coppia, vista insieme l’ultima volta a Malibu il 18 maggio, sembra aver affrontato una crisi irrecuperabile, lasciando dietro di sé ricordi indelebili e domande senza risposta. Ma cosa ha portato a questa separazione definitiva?

Dopo quasi otto anni insieme, Chris Martin e Dakota Johnson avrebbero messo la parola fine alla loro relazione. La notizia arriva dal magazine People, secondo cui fonti vicine alla coppia avrebbero confermato la rottura, definendola definitiva. «Stavolta è davvero finita», avrebbe detto una delle persone vicine a loro. La coppia, che si frequentava dal 2017, è stata vista per l'ultima volta insieme il 18 maggio a Malibu. Ma secondo quanto riferito dalla stampa americana, già da tempo i due vivevano momenti di distacco. Nonostante i recenti avvistamenti, pare che la crisi non sia più recuperabile.

