I dieci comandamenti la letteratura e il tempo che ci sfugge | l' incontro con Ilaria Gaspari

In un mondo che corre veloce, i dieci comandamenti si rivelano come archetipi eterni, capaci di attraversare secoli di arte e cultura. Dalla scultura michelangiolesca alla poesia di Fabrizio De André, questi principi universali riflettono il nostro tempo che sfugge tra le mani. Incontro con Ilaria Gaspari ci invita a riscoprire come i comandi morali siano anche il nostro specchio più profondo, pronti a guidarci nel presente e oltre.

I Dieci Comandamenti sono molto più che precetti religiosi: sono archetipi, fondamenti culturali che l’arte ha interrogato per secoli. Dalla ‘Pietà’ michelangiolesca che, tra le tante cose, sublima il ‘Non uccidere’, fino al ‘Decalogo’ cinematografico di Krzysztof Kie?lowski che negli anni ’80 ha riscritto i comandamenti in chiave laica e dolente, passando per la voce di Fabrizio De André ne “Il testamento di Tito”, dove i comandamenti vengono smontati e ricostruiti con rabbia, compassione e umanità. Per la narrativa italiana, nella collana ‘Dieci Comandamenti’ (Rizzoli), dieci scrittrici reinterpretano i dieci precetti in libertà stilistica e concettuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I dieci comandamenti, la letteratura e il tempo che ci sfugge: l'incontro con Ilaria Gaspari

In questa notizia si parla di: Comandamenti Dieci Letteratura Tempo

Il Texas verso l’obbligo dei Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche. Ma c’è chi critica: “Gli studenti di fede diversa rischiano di sentirsi esclusi” - Il Texas si appresta a diventare il primo Stato americano a rendere obbligatoria l'esposizione dei Dieci Comandamenti nelle scuole pubbliche.

I dieci comandamenti, la letteratura e il tempo che ci sfugge: l'incontro con Ilaria Gaspari - Nella collana Rizzoli dieci scrittrici reinterpretano i dieci precetti. Gaspari ha scelto “non rubare” per il suo romanzo ‘L’Hotel del tempo perso’ ... msn.com scrive

Dieci autrici reinterpretano i Dieci Comandamenti: un nuovo sguardo sulla tradizione - intitolata “Dieci comandamenti“, si apre con tre opere in uscita il 22 aprile. Ogni libro affronta uno dei comandamenti, reinterpretandolo attraverso una lente moderna e femminile. Tra le autrici ... Riporta ecodelcinema.com

I “Dieci Comandamenti” riletti (al femminile) da 10 scrittrici, da Dacia Maraini a Veronica Raimo - La collana si intitola semplicemente “Dieci comandamenti” e si inaugura ... «Abbiamo voluto scavare attraverso la letteratura per esplorare i rapporti di potere, in particolare quelli tra ... Segnala iodonna.it

La Filosofia dei 10 Comandamenti