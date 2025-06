I delfini scelgono la nostra Romagna | 28 quelli avvistati

I delfini scelgono la nostra Romagna, portando un tocco di magia nei nostri mari con ben 28 esemplari avvistati nel primo anno di ricerca. Un segnale di vitalità e biodiversità che ci invita a proteggere e valorizzare il nostro ambiente marino. Questa straordinaria presenza apre nuove prospettive di sostenibilità e turismo responsabile: un tesoro da preservare e condividere con orgoglio.

Bologna, 6 giugno 2025 – I delfini hanno traslocato nei nostri mari, nel lembo di Adriatico tra Cervia e Senigallia. Sono stati 28 gli esemplari identificati nel primo anno di ricerca di ‘Delfini metropolitani Adriatico’, l’unità di ricerca che monitora i cetacei che abitano le acque romagnole e non solo. Una collaborazione tra Acquario di Genova e Cattolica e Marina di Cattolica, all’interno del festival dei Valori d’impresa di Confindustria Romagna. La ricerca in mare iniziata ad aprile 2024 e presentata ieri dopo il primo anno di attività . Al centro degli studi c’è proprio la Regina dell’Adriatico, luogo da cui sono partite le quindici uscite in mare, con nove avvistamenti, tutti a distanza di circa 10 miglia dalla costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I delfini scelgono la nostra Romagna: 28 quelli avvistati

