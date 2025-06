I dazi di trump | Il più grande shock commerciale della storia

anticipare le conseguenze di tali decisioni, lasciando il mondo in balia di una crisi globale senza precedenti. La guerra commerciale lanciata da Trump ha sconvolto equilibri secolari, mostrandoci quanto la politica possa influenzare profondamente il nostro futuro economico. È un episodio che ci invita a riflettere sulla fragilità del sistema e sull’importanza di scelte ponderate in un mondo interconnesso.

Torino – Al Festival Internazionale dell’Economia, Paul Krugman – premio Nobel per l’economia – non ha usato mezzi termini per definire la politica commerciale dell’ex presidente Donald Trump: «Quella dei dazi è stata la più grande scossa commerciale della storia. Non c’è una logica economica dietro, solo la follia di un leader che si credeva onnipotente», ha dichiarato Krugman, sottolineando come l’imprevedibilità di Trump renda impossibile formulare previsioni attendibili sulle sue prossime mosse. L’editorialista de l’IndipendentediBorsa Ilaria Ferrari, in questo articolo ricco di dati e riflessioni, ricostruisce l’intervento di Krugman e i potenziali scenari che potrebbero derivare da un ritorno della guerra commerciale in stile anni ’30. 🔗 Leggi su It.insideover.com