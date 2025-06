i colpi inferti alla libertà intellettuale e artistica negli usa il caso whitney

Nel cuore della scena artistica americana, l’Independent Study Program del Whitney Museum rappresenta un pilastro di libertà e innovazione. Tuttavia, recenti attacchi alla sua autonomia sollevano preoccupazioni profonde sulla tutela della creatività. Molti ignorano questa preziosa realtà, ma per gli insider è un simbolo irrinunciabile di libertà intellettuale e artistica. Scopri di più su questa battaglia cruciale per l’arte e la cultura statunitense.

