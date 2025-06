I colori naturali di Renata Boero e Post-Apocalyptic Bloom del giapponese Keita Miyazaki

Scopri le affascinanti rivelazioni artistiche di giugno nelle Marche, un mese ricco di mostre imperdibili. Si apre con Renata Boero, pioniera dell’arte contemporanea, rappresentando il suo genio attraverso colori naturali sorprendenti, e prosegue con l’affascinante "Post Apocalyptic Bloom" di Keita Miyazaki, artista giapponese noto per le sue visioni post-apocalittiche. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra innovazione, natura e futuro.

Giugno di mostre nelle Marche. A cominciare da Renata Boero, annoverata fra le figure femminili di spicco nell’arte del secondo Novecento, la cui mostra si è da poco inaugurata ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata. Attiva sulla scena internazionale dagli anni Sessanta, prevalentemente con cicli pittorici in cui vengono esplorate le potenzialitĂ dei pigmenti ottenuti da radici, erbe, tuberi e altri elementi naturali, trattati attraverso la bollitura e l’ammollo sulla tela, che assorbe il colore, la sua ricerca trova la perfetta espressione in lavori di grande formato, caratterizzati da reticolati di tinture, nei quali il tempo e la memoria sono protagonisti del processo creativo e guidano l’interazione tra natura e spiritualitĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I colori naturali di Renata Boero e Post-Apocalyptic Bloom del giapponese Keita Miyazaki

