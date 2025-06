I colori delle emozioni | al via a Chieti Scalo il laboratorio gratuito di pittura creativa per bambini

Scopri un mondo di fantasia e sentimenti con il nuovo laboratorio gratuito “I colori delle emozioni” a Chieti Scalo! Un’occasione imperdibile per stimolare la creatività e l’espressione emotiva dei più piccoli, all’insegna del divertimento e della scoperta. Con tre incontri ricchi di colori, sorrisi e immaginazione, i bambini avranno l’opportunità di esplorare le proprie emozioni attraverso l’arte. Non perdere questa magica avventura!

Un’occasione speciale per stimolare la fantasia e l’espressione emotiva nei più piccoli. L’associazione Erga Omnes, con il patrocinio del Comune, lancia “I colori delle emozioni”, un laboratorio gratuito di pittura creativa rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. L’iniziativa prevede tre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “I colori delle emozioni”: al via a Chieti Scalo il laboratorio gratuito di pittura creativa per bambini

