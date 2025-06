I Cesaroni | A Giffoni 2025 un evento speciale con i fan in attesa della nuova stagione

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: i Cesaroni tornano a Giffoni nel 2025 per un evento esclusivo che emozionerà i fan in attesa della nuova stagione. Il 19 luglio, il Giffoni Film Festival sarà teatro di una reunion imperdibile con Claudio Amendola, Matteo Branciamore e le nuove stelle Marta Filippi e Andrea Arru. Un’occasione unica per rivivere i momenti più belli della serie e scoprire cosa riserva il futuro.

Il 19 luglio il Giffoni Film Festival ospiterà una rimpatriata molto speciale con Claudio Amendola, Matteo Branciamore e i nuovi protagonisti Marta Filippi e Andrea Arru. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - I Cesaroni: A Giffoni 2025 un evento speciale con i fan in attesa della nuova stagione

In questa notizia si parla di: Giffoni Speciale Cesaroni Evento

I Cesaroni: A Giffoni un evento speciale con i fan in attesa della nuova stagione - Il 19 luglio il Giffoni Film Festival ospiterà una rimpatriata molto speciale con Claudio Amendola, Matteo Branciamore e i nuovi protagonisti Marta Filippi e Andrea Arru. Riporta comingsoon.it

I Cesaroni tornano in famiglia, evento a Giffoni il 19 luglio - Dopo dieci anni, tornano più uniti e irresistibili che mai: I Cesaroni sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, e Giffoni sarà il luogo in cui farlo, incontrando dal vivo il pubblic ... Secondo ansa.it

"I CESARONI" TORNANO IN FAMIGLIA E IL GRANDE ABBRACCIO CON IL PUBBLICO PIÙ GIOVANE È A GIFFONI - Dopo dieci anni, tornano più uniti e irresistibili che mai: I Cesaroni sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, e Giffoni sarà il luogo in cui farlo, incontrando dal vivo il ... Scrive cilentonotizie.it

Finalmente Giffoni 2022