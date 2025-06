I carabinieri celebrano il 211esimo anniversario

I Carabinieri di Arezzo celebrano il 211º anniversario della loro fondazione con orgoglio e gratitudine. Un'occasione speciale per ricordare l'eroismo e il servizio dedicato alla nostra comunità, radicati in una storia ricca di valori e sacrifici. La cerimonia, prevista alle 18:30 presso la caserma del Comando Provinciale, è un tributo a coloro che ogni giorno proteggono e difendono il nostro territorio. È un momento di riflessione e riconoscimento, che rafforza il legame tra forze dell’ordine e cittadini.

Arezzo, 6 giugno 2025 – Ieri carabinieri in festa per la 211esima annuale della fondazione dell’Arma. La celebrazione ricorre come sempre ogni 5 giugno, data nella quale nel 1920 venne concessa la prima medaglia d’oro al valor militare alla bandiera dell’Arma, per l’eroica partecipazione dei Carabinieri al primo conflitto mondiale. In questo solco, alle ore 18:30, presso la caserma sede del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo, alla presenza del Sig. Prefetto di Arezzo Dott. Clemente Di Nuzzo. Sarà svolta una breve ma significativa cerimonia, durante la quale, alla presenza dei familiari del caduto, un reparto di formazione renderà omaggio ai Caduti e sulle note del silenzio d’ordinanza sarà deposta una corona d’alloro sulla targa in onore alla Medaglia d’Oro al Valor Militare, Appuntato Carmine Della Sala, cui è intitolata la caserma sede del Comando. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I carabinieri celebrano il 211esimo anniversario

