I Calibro 35 nella tana di Umiliani | Il nostro jazz libero e disincantato

I Calibro 35, maestri di un jazz libero e disincantato, svelano i segreti nascosti tra le atmosfere di Cinecittà e i fantasmi di Piero Umiliani. Con il loro nuovo album “Exploration”, questa band milanese ci guida in un viaggio tra ricordi e sonorità intense, pronti a conquistare il pubblico con il loro stile unico. Oggi pomeriggio alle 18.30 alla Feltrinelli di piazza Piemonte, l’attesa si trasforma in realtà: il concerto è alle porte.

Milano – “Silenzio incisione ”. La vecchia scritta luminosa rosseggia nello studio del compositore Piero Umiliani mentre i Calibro 35 si calano tra i fantasmi di Cinecittà annidati in quegli ambienti carichi di ricordi. Gli stessi inseguiti dalla band milanese in “Exploration”, l’album che presentano oggi pomeriggio (ore 18.30) alla Feltrinelli di piazza Piemonte in attesa dei concerti che, dopo il varo di qualche giorno fa sul palco del Franco Parenti nella cornice de La Milanesiana, li vede in tour dadomani. Se l’ep “Jazzploitation” pubblicato lo scorso ottobre era una “rapina nella banca del jazz”, per dirla senza perdere di vista l’immaginario poliziottesco anni Settanta a cui rimanda il nome che si sono scelti, “ Exploration ” allarga l’orizzonte di ricerca senza distrarre lo sguardo da quella musica afroamericana portata con tanta efficacia al cinema pure dalle colonne sonore di Umiliani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Calibro 35 nella tana di Umiliani: “Il nostro jazz libero e disincantato”

In questa notizia si parla di: Calibro Umiliani Tana Nostro

I Calibro 35 nella tana di Umiliani: “Il nostro jazz libero e disincantato” - Ecco “Exploration“, l’album registrato nello studio del grande compositore di colonne sonore. Enrico Gabrielli: “Suoniamo senza i vincoli di sacralità legati alle leggende di questo genere” ... Da ilgiorno.it

Calibro 35: «Il nostro Morricone rock che forse a lui non sarebbe piaciuto» - I Calibro 35 si sono avvicinati a Ennio Morricone ... Quindi ci siamo trovati con un corpus di nostre interpretazioni e ci siamo decisi a registrarlo. Non sono cover, così come non fai cover ... Come scrive corriere.it

Calibro 35: "Abbiamo fatto “Scacco a Morricone” perché non abbiamo avuto nessun timore reverenziale" - Così i Calibro 35 commentano ai microfoni di Tiscali Spettacoli ... Massimo Martellotta e Fabio Rondanini: "E' il nostro tributo al Maestro". Riporta spettacoli.tiscali.it