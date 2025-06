I 5 linguaggi dell’amore | spettacolo gratuito nella cornice del parco archeologico

Immergiti in un’esperienza emozionante sotto il cielo di Ostuni, dove il teatro nel Parco Archeologico e Naturale Santa Maria di Agnano si trasforma in un palcoscenico di scoperta e riflessione. Sabato 7 giugno, alle 8.30, il professor Pierluigi Bartolomei svelerà i segreti dei “5 linguaggi dell’amore” in uno spettacolo gratuito che promette di toccare il cuore di tutti. Non perdere questa occasione unica di conoscere l’amore attraverso la magia del teatro all’aperto!

La splendida cornice del teatro sito nel Parco Archeologico e Naturale Santa Maria di Agnano, a Ostuni, ospiterà lo spettacolo su "I 5 linguaggi dell'amore", del professor Pierluigi Bartolomei. L'evento si svolgerà sabato 7 giugno, a partire dalle ore 8.30. L'iniziativa è inserita nel.

