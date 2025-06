I 40 anni della Luna Dance | mese di eventi

per tanti la Luna Dance Center rappresenta un punto di riferimento, un luogo dove passione e dedizione si incontrano per creare magia. Con un mese ricco di eventi, giugno sarà un viaggio emozionante attraverso quattro decenni di danza, un’occasione unica per rivivere momenti indimenticabili e condividere l’amore per il movimento con tutta la comunità .

Si annuncia un mese di giugno ricchissimo di eventi per La Luna Dance Center di Ancona. Il giorno più atteso è domenica 22, quando al Teatro delle Muse andrà in scena ‘La Luna 40° Showcase - Quarant’anni di danza, emozioni e famiglia’. Quest’anno l’appuntamento sarà molto più di uno spettacolo. Sarà un momento speciale, intenso, pieno di energia e gratitudine. Un modo per celebrare quarant’anni di passi, sogni, sacrifici e amore. Per tanti la ‘Luna’ è casa. Lo è per i bambini che vi hanno imparato a muoversi a tempo, per i ragazzi che hanno scoperto il coraggio di essere artisti, per le famiglie che hanno vissuto ogni emozione, dal backstage al palco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 40 anni della Luna Dance: mese di eventi

In questa notizia si parla di: Luna Anni Dance Mese

Il luna park della Formula Uno. Un braccio di ferro lungo 2 anni. Fan Zone, nessun abuso edilizio - Il luna park della Formula Uno si prepara a festeggiare il suo centenario senza intoppi. La recente sentenza del Tribunale di Monza, che ha escluso abusi edilizi nella Fan Zone, segna un importante passo verso un evento che unisce sport e divertimento.

I 40 anni della Luna Dance: mese di eventi - Si annuncia un mese di giugno ricchissimo di eventi per La Luna Dance Center di Ancona. Il giorno più atteso è domenica 22, quando al Teatro delle Muse andrà in scena ‘La Luna 40° Showcase - ... Da ilrestodelcarlino.it

Dalla Luna Piena Fragola ai baci con Marte, il cielo di giugno è uno spettacolo: i fenomeni del mese - Giugno 2025 sarà un mese ricco di eventi astronomici, tra congiunzioni astrali, il Solstizio d'Estate e la spettacolare Luna Piena delle Fragole ... Riporta fanpage.it

La Luna del Mese – Gennaio 2025 - Con la contestuale ripartenza di un ulteriore ciclo lunare, così come avviene ormai da circa 4/5 miliardi di anni, questo mese terminerà con la Luna che nella serata del 31 Gennaio esibirà una bella ... Come scrive coelum.com

Sonic VS Avengers - Squid Game!