Hojlund scatto dell’Inter | verificata la fattibilità dell’operazione – TS

L'Inter si prepara a fare un colpo importante: Rasmus Hojlund, il talento danese del Manchester United, potrebbe tornare in Italia. Piero Ausilio, in visita a Londra, ha verificato la fattibilità dell'operazione, alimentando le speranze dei tifosi nerazzurri. Con questa mossa, i nerazzurri puntano a rafforzare l’attacco e a riprendersi il proprio spazio in un mercato sempre più competitivo. La trattativa è ormai in fase avanzata e le prossime ore saranno decisive.

L'Inter è in pole per assicurarsi Rasmus Hojlund. Il centravanti danese del Manchester United è finito nel mirino di Piero Ausilio, che a Londra ha verificato la fattibilità dell'operazione. La Beneamata potrebbe riportare in Italia l'ex Atalanta. FATTIBILE – Se da Londra non è tornato con Cesc Fabregas, almeno con qualche notizia positive di mercato sì. Piero Ausilio, ritornato ieri dalla City londinese, ha sondato il terreno con il Manchester United per verificare la fattibilità dell'operazione Hojlund. Il danese, preso lo scorso anno dai Red Devils per circa 70 milioni di euro dall'Atalanta, non ha disputato una grande stagione quest'anno, chiusa con appena dieci gol.

In queste settimane l’Inter ha preso informazioni per capire i costi e la fattibilità dell’operazione Hojlund. Piace tanto ai nerazzurri, ci sono anche Napoli e Juve @FabrizioRomano Partecipa alla discussione

