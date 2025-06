Hojlund obiettivo concreto dell’Inter! La prima proposta – Sky

L’Inter si prepara a un nuovo capitolo: dopo una stagione difficile, la società sta rinnovando il proprio percorso e guarda al mercato con ottimismo. Rasmus Hojlund, attaccante danese, è nel mirino dei nerazzurri, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e rilanciare le ambizioni del club. La caccia a un nuovo inizio è aperta, e i tifosi possono aspettarsi grandi novità nelle prossime settimane.

Rasmus Hojlund non viene da una stagione proprio positiva con il Manchester United. L’attaccante ha fatto male, ma l’Inter lo segue e sta lavorando per portarlo a Milano. Luca Marchetti ha dato aggiornamenti su Sky Sport. CAMBIAMENTO – Queste ore sono un terreno nuovo per il tifoso dell’ Inter. La società sta completamente cambiando via, quella tracciata con Simone Inzaghi è stata abbandonata dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg. La trattativa per il nuovo allenatore sembra ormai fatta: il nome è quello di Cristian Chivu, che ha già firmato e verrà annunciato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hojlund obiettivo concreto dell’Inter! La prima proposta – Sky

In questa notizia si parla di: Inter Hojlund Obiettivo Concreto

Hojlund Inter, ecco il nome nuovo per l’attacco: superato Zirkzee, ma aumenta la concorrenza - L’Inter punta su Rasmus Hojlund come nuovo profilo offensivo, superando Zirkzee e intensificando la concorrenza tra gli attaccanti.

Hojlund-Inter, interesse molto concreto. Contatti sempre più concreti sia con lo United ma anche con gli agenti. Sì segue anche Bonny. [@FabrizioRomano] Partecipa alla discussione

L'inter sta facendo questi acquisti di pancia, senza nessuna logica.. 100 mln Hojulund, Bonny, Henrique e Sucic..NON C'È UN SOLO GIOCATORE CON DRIBBLING E FANTASIA... Ho criticato Giuntoli ma qui stiamo andando in quella direzione Partecipa alla discussione

Hojlund obiettivo concreto dell’Inter! La prima proposta – Sky - Rasmus Hojlund non viene da una stagione proprio positiva con il Manchester United. L'attaccante ha fatto male, ma l'Inter lo segue e sta lavorando per - Leggi su Inter-News ... Secondo inter-news.it

La nuova Inter: tutto su Hojlund. Nico Paz resiste e in difesa obiettivo Leoni - In attacco due colpi: il danese in pole, Bonny altra pista. Il centrale del Parma piace da sempre: è il preferito di Ausilio ... Segnala gazzetta.it

Skysports Uk – Hojlund obiettivo concreto per l’Inter: trattativa iniziata - Stando a quanto riportato in Inghilterra il club nerazzurro è in contatto con lo United per l'attaccante danese 2003, Hojlund ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, si sblocca l’affare Hojlund lo scambio è la chiave