Hojlund Juventus l’attaccante ha preso questa decisione! Aumentano le quotazioni per il suo arrivo in Serie A | concorrenza e tutte le novità

Hojlund, l’attaccante danese, ha preso una decisione chiave per il proprio futuro, alimentando le speranze di approdo in Serie A. Mentre le voci sul suo trasferimento si intensificano, aumentano anche le quotazioni di un possibile arrivo alla Juventus, ma la concorrenza si fa più agguerrita, con l’Inter che si candida come alternativa concreta. Le ultime novità svelano un mercato ricco di sorprese e strategie da parte delle grandi rivali. Rimanete sintonizzati, perché il futuro di Hojlund potrebbe riservare colpi di scena sorprendenti.

Hojlund Juventus, l'attaccante ha preso questa decisione in vista della prossima stagione: cosa filtra sulla concorrenza. Non si placano le voci sul futuro di Hojlund. L'attaccante che ha ormai deciso di salutare il Manchester United è stato accostato per tanto tempo anche al mercato Juve ma nelle ultime ore il nome del danese è sempre più in orbita Inter. Come riportato da Matteo Moretto su X, ci sarebbero stati contatti recenti con i nerazzurri che vogliono riportare in Italia l'ex Atalanta.

Hojlund Juventus, l’attaccante del Manchester United proposto ai bianconeri: altri bomber lo superano nella lista dei preferiti? Gli aggiornamenti - Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, è stato proposto alla Juventus, ma il suo posto nella lista dei bomber preferiti sembra essere superato da altri nomi.

Gamba (Repubblica) a 'JUVE ZONE' su CMIT: " Alla Juve piace sicuramente Hojlund, sicuramente Giuntoli continuerà a fare tentativi per Osimhen, ma quella dell'attaccante non è un'urgenza" #Juventus Partecipa alla discussione

#Hojlund-#Juventus, l’ex #Atalanta risale posizioni: ora è la prima alternativa in attacco! Novità sulla possibile occasione dal #ManchesterUnited. Cosa succede Partecipa alla discussione

Hojlund come primo colpo della nuova Inter targata Chivu: i costi dell’affare col Manchester United - Rasmus Hojlund è l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter. Un primo regalo per il nuovo allenatore, Christian Chivu, pronto ad accogliere in nerazzurro anche un altro attaccante, ma dal Parma. Scrive fanpage.it

Hojlund Juve: il Manchester United ha preso una decisione per l’attaccante. Avvisate le pretendenti, novità importanti - C’è anche il nome di Rasmus Hojlund nella lista del mercato Juve per rinforzare l’attacco. Come riferito dal Corriere dello Sport, però, il Manchester United avrebbe preso una decisione per il futuro ... Secondo juventusnews24.com

Sky Sport - Hojlund, Inter più interessata della Juve? - L'Inter sarebbe più interessata, rispetto alla Juventus, all'acquisto del cartellino di Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 della nazionale danese e dell'Atalanta. Come ... Si legge su tuttojuve.com

PLAYERS CONTEST MBN, Juventus-Atalanta: Milik vs Hojlund