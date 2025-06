Hojlund Inter iniziati i contatti con il Manchester United | c’è l’ok del calciatore cifre alte!

L'Inter si fa avanti per Rasmus Hojlund, giovane attaccante del Manchester United, con i primi contatti già avviati e il via libera del calciatore. Un colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco nerazzurro, se le trattative andranno a buon fine. La sfida ora è convincere anche i Red Devils e portare a termine questa strategica operazione di mercato. Restate sintonizzati, perché le novità sono dietro l’angolo.

Secondo quanto riportato oggi dal The Telegraph, l' Inter avrebbe avviato i primi contatti con il Manchester United per Rasmus Hojlund, centravanti danese di 22 anni. Il club nerazzurro vede in Hojlund una possibile chiave per rinforzare il reparto offensivo, ed evidentemente il giocatore sarebbe aperto alla destinazione milanese. L'intesa tra le due parti ruota attorno a una valutazione del cartellino che si aggira sui 45?milioni di euro: l' Inter propende per un prestito tecnico con diritto (o obbligo) di riscatto condizionato, mentre il Manchester United preferirebbe chiudere l'operazione con una vendita definitiva.

