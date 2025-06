Hojlund come primo colpo della nuova Inter targata Chivu | i costi dell’affare col Manchester United

Rasmus Hojlund si prepara a vestire la maglia dell’Inter, segnando un nuovo capitolo nella rinascita nerazzurra sotto la guida di Christian Chivu. Un investimento strategico che promette di rinvigorire l’attacco e entusiasmare i tifosi, accompagnato da un possibile colpo dal Parma. L’affare con il Manchester United si rivela un investimento importante, ma quanto costerà questa nuova ambizione? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Hojlund Primo Inter Chivu

Il primo obiettivo dell'Inter è una punta. Hojlund ha buone possibilità e poi c'è Bonny, che l'Inter già seguiva e che è stato allenato proprio da Chivu. L'ultima parola spetterà a lui @SkySport Partecipa alla discussione

?Sondaggio dell'Inter per Vlahovic, no secco del giocatore, che aspetta il Milan. Hojlund pista complicata, lo United lo vuole vendere a titolo definitivo e Bonny si allontana per la situazione Chivu, il Parma non vuole darlo all'Inter. #News #Calciomercato #I Partecipa alla discussione

L’Inter punta TUTTO su Hojlund: lo United apre a queste cifre - Il Manchester non ha sicuramente alcuna intenzione di svendere il danese classe 2003 e chiede una cifra intorno ai 45/50 milioni. Se la distanza sembra tutto sommato colmabile, è sulla formula che ... passioneinter.com scrive

Baiano: “Hojlund torni in Italia. Chivu? Scelta logica, la verità è che l’Inter…” - "Ora torna in Italia e deve dimostrare ancora di essere un giocatore vero. A Roma lo vedrei bene", dice Baiano ... Riporta fcinter1908.it

