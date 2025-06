Ho lasciato il mio lavoro per essere più flessibile e stare con i miei tre figli autistici Ecco cosa faccio per pagare terapie e bollette

Ho lasciato il mio lavoro per dedicarmi completamente ai miei tre figli autistici, ma anche per garantire loro le terapie e il sostegno di cui hanno bisogno. Nick Parker non ha scelto questa strada per inseguire un sogno, ma per rispondere a una necessità concreta: essere presente e supportarli ogni giorno. «Ogni genitore sa...

Nick Parker non ha lasciato il suo lavoro per inseguire un sogno, ma per una necessità concreta: essere presente per i suoi tre figli, tutti con diagnosi di autismo. «Ogni genitore sa.

