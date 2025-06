Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer Dio? Papa Francesco la pensava come me me l’ha scritto in una lettera | parla Mauro Corona

Mauro Corona, scrittore e personaggio eclettico, ci sorprende ancora. Tra interviste, chiacchiere e ricordi, svela un aspetto personale sconvolgente: il suo rapporto con la fede e le figure che, nel bene o nel male, hanno influenzato il suo cammino spirituale. In un’intervista esclusiva al Corriere, Corona rivela i dettagli di un dialogo via lettera con l’ultimo papa defunto, lasciando tutti senza parole. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla vera essenza della fede e dell’autenticità.

“Non dipende da me, Corona, comandano altri”. Papa Francesco che risponde a Mauro Corona. Tra interviste, dirette tv, documentari, chiacchiere da bar, la cornucopia coroniana non finisce mai di stupire. In una lunga intervista al Corriere, lo scrittore friulano ha ricordato, tra gli altri, un dialogo tramite lettera tra lui e l’ultimo defunto papa. Corona ricorda che crede in Dio “ma non a chi gli sta intorno”. “La mia fede non cola dai candelabri. Papa Francesco la pensava come me ”, spiega l’autore di L’ombra del bastone. “Un giorno lo invitai a dire messa qui, tra i fantasmi del Vajont. Lui mi rispose: “Non dipende da me, Corona, comandano altri ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it