Ho comprato i Labubu ai miei figli ma Chiara Ferragni gli ha detto che sono tarocchi | la rivelazione di Fedez

Recentemente, un episodio di "Pulp" ha acceso il gossip: Fedez ha fatto una rivelazione sorprendente sui Labubu, i pupazzetti da collezione che aveva regalato ai suoi figli. La sua dichiarazione ha catturato l'attenzione, soprattutto perché Chiara Ferragni ha commentato che sarebbero tarocchi. Ma cosa si cela dietro questa vicenda? Scopriamo insieme il mistero che ha riacceso i riflettori su una storia di famiglia e collezionismo.

Era da tempo che Fedez non faceva alcun riferimento diretto all’ex moglie Chiara Ferragni, da cui si è separato ufficialmente nel dicembre 2024. I due, oggi, mantengono un rapporto ridotto al minimo, legato esclusivamente alla gestione dei figli Leone e Vittoria. Eppure, durante una recente puntata del podcast “ Pulp ” il rapper ha lasciato cadere una frase che ha riacceso l’attenzione. La tematica? I Labubu, pupazzetti da collezione diventati virali anche tra i bambini (e tra gli accessori preferiti dall’imprenditrice digitale). “I miei figli collezionano i Labubu, ma gliene ho comprati tarocchi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho comprato i Labubu ai miei figli, ma Chiara Ferragni gli ha detto che sono tarocchi”: la rivelazione di Fedez

In questa notizia si parla di: Labubu Figli Chiara Ferragni

Fedez Confessa Labubu Falsi Ai Figli: La Reazione Epica di Chiara Ferragni - Fedez scuote il mondo dei social con una confesione irresistibile: ha acquistato peluche Labubu falsi per i suoi figli Leone e Vittoria.

Fedez Confessa Labubu Falsi Ai Figli: La Reazione Epica di Chiara Ferragni https://mistermovie.it/news/fedez-confessa-labubu-falsi-ai-figli-la-reazione-epica-di-chiara-ferragni-132750/… #mistermovie Partecipa alla discussione

In una puntata del podcast "Pulp", Fedez racconta un aneddoto familiare: ha comprato inconsapevolmente dei giocattoli ai figlia. La scoperta di Chiara Ferragni e l'ironia #chiaraferragni #Fedez Partecipa alla discussione

Chiara Ferragni, la collezione di Labubu da capogiro dei figli Leone e Vittoria: lei lo sfoggia come must-have - Il mondo intero sembra essere impazzito per i Labubu, i pupazzetti di PopMart che rappresentano un vero e proprio fenomeno di tendenza, tanto che anche Chiara Ferragni ne sfoggia sempre uno attaccato ... Come scrive msn.com

Chiara Ferragni, la collezione di Labubu da capogiro dei figli Leone e Vittoria: ecco quanti pupazzetti hanno VIDEO - Il mondo intero sembra essere impazzito per i Labubu, i pupazzetti di PopMart che rappresentano un vero e proprio fenomeno di tendenza, tanto che anche Chiara Ferragni ne sfoggia sempre uno attaccato. Si legge su msn.com

Labubu, Fedez regala quelli "falsi" ai figli Vittoria e Leone: la reazione di Chiara Ferragni - Era da tempo che Fedez non nominava Chiara Ferragni — ufficialmente separati in tribunale da dicembre 2024 — con cui i rapporti sembrano ormai ridotti al minimo ... msn.com scrive

Fedez regala Labubu tarocchi ai figli: la reazione di Chiara Ferragni spiazza tutti