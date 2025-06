Ho avuto un’angosciosa premonizione in corpo prima della morte di mia madre | la confessione di Enrico Brignano

Enrico Brignano apre il suo cuore in una toccante intervista, condividendo il dolore profondo e le emozioni che lo hanno travolto con la perdita della madre Anna, scomparsa a 89 anni. Un racconto sincero che rivela come anche nei momenti più bui l’amore e il ricordo possano diventare forza per andare avanti. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul valore della famiglia e sulla capacità di affrontare il dolore con coraggio e speranza.

Un dolore profondo, un “macigno nel cuore” che però non gli dà “il diritto di fermarsi”. Enrico Brignan o apre una finestra sulla sua vita privata in una lunga intervista al settimanale Oggi, raccontando come ha affrontato la recente scomparsa della madre e trovando un parallelo con la perdita del padre, avvenuta anni fa. sua mamma Anna è morta infatti lo scorso marzo all’età di 89 anni: “Li portava benissimo”, ricorda il comico. “Ha avuto un crollo improvviso, repentino”. La notizia lo ha raggiunto mentre era in tournée a Catania con il suo spettacolo “ I 7 Re di Roma “. Ma, racconta, quella sera aveva già una terribile premonizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un’angosciosa premonizione in corpo prima della morte di mia madre”: la confessione di Enrico Brignano

In questa notizia si parla di: Madre Avuto Enrico Brignano

Omicidio Fabio Ravasio, il figlio di Adilma Carneiro (anche lui imputato): “Mia madre ha avuto un ruolo nell’omicidio” - Durante il processo presso la Corte d’Assise di Busto Arsizio, Igor Benedito, figlio di Adilma Pereira Carneiro, ha fatto una dichiarazione spontanea, chiedendo scusa per il male causato e riconoscendo il ruolo della madre nell’omicidio di Fabio Ravasio.

"Dal prossimo mese parto con uno spettacolo intitolato 'Bello di mamma'. Oggi è la festa della mamma, questo spettacolo è in onore di mia madre che ci ha lasciati. Mi è sembrato doveroso e opportuno dedicarlo a mia madre." @EnricoBrignano e il ricordo di s Partecipa alla discussione

Enrico Brignano: “Mia madre ha avuto un crollo improvviso. L’ho seppellita e ho ripreso la tournée” - Enrico Brignano si racconta in un'intervista. Il comico e attore parla della sua famiglia, del legame con sua moglie Flora Canto e ricorda sua madre Anna ... fanpage.it scrive

Enrico Brignano: «Quando mia mamma è morta, ho ripreso subito la tournée. Lei era la mia prima fan, e avrebbe voluto che mi comportassi così» - Il giorno della sua morte era a Catania, con lo spettacolo I 7 Re di Roma. «Quella sera, avevo faticosamente recitato con un nodo alla gola e un’angosciosa premonizione in corpo. Sentivo che stava per ... Scrive vanityfair.it

“L’ho fatto per lei”: Brignano rivela il gesto fatto per la madre morta - Il lavoro deve andare avanti, così come avrebbe voluto la sua compianta madre: Enrico Brignano ha ricordato la mamma scomparsa di recente. Si legge su msn.com

La mamma dell'anno - Un'ora sola Vi vorrei 11/05/2021