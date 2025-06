Ho avuto molti uomini nella vita ma la storia più sexy l’ho vissuta con Zucchero Maradona? Piccolo ma focoso E Agnelli… | parla Serena Grandi

Serena Grandi rivela un lato inaspettato di sé: tra amori e passioni, la sua storia più intensa si è scritta con Zucchero Fornaciari. Durante l'intervista a "Storie di Donne al Bivio", l’attrice svela come un incontro casual abbia acceso una scintilla tra due anime diverse, trasformandosi in una delle esperienze più sexy della sua vita. E così, tra ricordi e emozioni, Serena ci invita a scoprire il vero significato di passione e cuore.

“Ho avuto molti uomini nella mia vita, ma la storia più sexy l’ho vissuta con lui “. A parlare è Serena Grandi e quel “lui” è Zucchero Fornaciari. L’attrice si è racconta a Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, in onda sabato 7 giugno su RaiDue. E come si sono conosciuti Grandi e il cantautore? Lo racconta lei stessa: “Quando mi sono separata da mio marito Beppe (Ercole, ndr ) ho buttato tutti i vestiti Chanel o le giacche con i bottoni d’oro. Ho infilato un chiodo, un jeans e sono andata al Piper a ballare. Lì ho conosciuto Zucchero e la sera stessa l’ho seguito in albergo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it