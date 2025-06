Hera separazione delle reti fognarie a Rimini Nord | quando partono i lavori e le modifiche alla viabilità

Sei pronto a scoprire come il cantiere trasformerà Torre Pedrera? A partire da lunedì 9 giugno, i lavori di separazione delle reti fognarie in viale Fenice segneranno un passo importante verso una rete più efficiente e sostenibile. Durante questa fase, la viabilità subirà alcune modifiche temporanee, ma il risultato garantirà un miglioramento significativo per la comunità. Restate aggiornati per conoscere le date e le modalità delle modifiche alla circolazione.

A partire da lunedì, 9 giugno, avranno inizio i lavori in viale Fenice a Torre Pedrera propedeutici alla separazione completa delle reti fognarie (Psbo – Brancona). I lavori consisteranno nella posa di nuovi sottoservizi quali fognatura ed acquedotto e verranno eseguiti in quattro fasi con.

Rimini, Hera: da lunedì i lavori del PSBO a Torre Pedrera - A partire da lunedì 9 giugno avranno inizio i lavori in viale Fenice a Torre Pedrera propedeutici alla separazione completa delle reti fognarie (Psbo – Brancona). I lavori consisteranno nella posa di ... Lo riporta chiamamicitta.it

Separazione delle reti, terminati i lavori nel bacino di Viserbella - Hera comunica la conclusione degli interventi di risanamento dello scolmatore di rete fognaria mista con la completa separazione delle reti della fossa Viserbella e la regolarizzazione degli ... Da newsrimini.it

Rimini, terminati i lavori per la separazione delle reti nel bacino di Viserbella - I lavori per la separazione delle reti nel bacino di Viserbella sono terminati e da oggi il bacino è uno scarico di sole acque piovane e di drenaggio.... CONTATTI E SEDI GERENZA COOKIES POLICY EDICOLA ... Da corriereromagna.it

