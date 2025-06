Helena e Javier | avvistati di nuovo e interviene Jessica Notaro

Helena Prestes e Javier Martinez sono nuovamente sotto i riflettori, alimentando voci e supposizioni tra i fan. La tensione cresce mentre emergono nuove segnalazioni di incontri clandestini, e nel cuore di questa tempesta interviene Jessica Notaro, amica stretta del pallavolista argentino. La sua voce, ricca di fermezza e sincerità , si fa sentire in un momento cruciale. Jessica ha dimostrato più volte di essere una persona molto importante nella vita di…

I fan di Helena Prestes e Javier Martinez continuano a stare sulle spine in queste ore. Tra ipotesi e polemiche, ecco che arriva una segnalazione da parte di chi li ha beccati insieme. Non solo, proprio in questi minuti, interviene Jessica Notaro. Quest’ultima, amica del pallavolista argentino, prende una netta posizione nell’attuale situazione della coppia. Jessica ha dimostrato più volte di essere una persona molto importante nella vita di Javier, tanto che gli ha dato il suo sostegno anche durante la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. Ma vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti. Helena e Javier beccati insieme a Milano, poi parla Jessica Notaro. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena e Javier: avvistati di nuovo e interviene Jessica Notaro

