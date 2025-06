Harvard impugna in tribunale stop Trump agli studenti stranieri

Harvard si oppone con determinazione alle restrizioni di Trump sugli studenti internazionali, denunciando un attacco alle diversità e all’eccellenza accademica. La battaglia legale mette in luce le tensioni tra istituzioni universitarie e politiche migratorie, sottolineando l’importanza di preservare un ambiente di studio aperto e inclusivo. In un contesto mondiale in evoluzione, questa sfida rappresenta un passo cruciale per difendere i diritti degli studenti e il valore dell’educazione internazionale.

L'Università di Harvard ha contestato in tribunale il divieto imposto dal presidente Donald Trump all'ingresso di nuovi studenti internazionali negli Stati Uniti. "Questo non è il primo tentativo del governo di creare una spaccatura tra Harvard e i suoi studenti internazionali.fa parte di una campagna di ritorsione concertata e in continua crescita", sostiene l'università nella sua causa legale.

